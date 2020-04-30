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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" продлил плановые сроки запуска четвертой линии "Ямала СПГ", ожидает его до конца 2020 года, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй.

Ранее компания анонсировала его в первом полугодии, а затем сдвигала до третьего. Однако в ходе телефонной конференции в четверг Джитвэй назвал более поздние сроки. "До конца года", — сказал он, говоря о запуске линии в режиме пусконаладки.

В целом, по словам топ-менеджера, строительство линии сейчас завершено на 79% по сравнению с 73%, о которых "Новатэк" сообщал в феврале. Завершить строительство планируется в третьем квартале.

"Ямал СПГ" — российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ. Четвёртая линия, о которой идёт речь и которая строится по собственной технологии "Новатэка", — еще почти на 1 миллион тонн.