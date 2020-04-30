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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Газпром нефти" по РСБУ в первом квартале 2020 года вырос в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,206 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.

Выручка компании снизилась на 23,1% и составила 372,9 миллиарда рублей.

Валовая прибыль уменьшилась на 30,3%, до уровня в 43,7 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 11,1 миллиарда рублей против прибыли в 4,6 миллиарда годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 22%, составив 329,3 миллиарда рублей. Налог на прибыль сократился в 16,1 раза, до уровня в 329 миллионов рублей.

Долгосрочные обязательства компании с начала года увеличились на 6,3%, до 703,2 миллиарда рублей, краткосрочные — на 0,1%, до 669,7 миллиарда.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.