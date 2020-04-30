Расширена цитата зампреда правления компании во втором абзаце, добавлены его слова в третьем.

МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" рассматривает вариант отсрочки принятия инвестиционного решения по поводу "Обского СПГ", но на долгосрочные планы это не повлияет, заявил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Мы… рассматриваем отсрочку в проекте "Обский СПГ", но наше итоговое решение не может быть принято в настоящее время. Мы рассмотрим этот вопрос в ближайшие несколько месяцев после оценки финансовых возможностей… можем рассмотреть отсрочку старта первой очереди на год, до 2024… Это не повлияет на наши долгосрочные цели производить 57-70 миллионов тонн СПГ в год к 2030 году", — заявил он.

Джитвэй подчеркнул, что "Новатэк" уверен в конкурентоспособности "Обского СПГ" с 2024 года. При этом для реализации проекта совсем недавно осуществился ключевой момент — был принят закон о расширении ресурсной базы для экспорта СПГ. Теперь компания ожидает получения патента на свою модифицированную собственную технологию сжижения газа "Арктический каскад", добавил он.

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год) с запуском первой в конце 2022 года — начале 2023 года, а второй — ещё через шесть-девять месяцев.