МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Сотни иностранных компаний активно закупают компоненты для ядерных программ Индии и Пакистана, пользуясь пробелами в глобальном регулировании отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет американского аналитического Центра передовых оборонных исследований (C4ADS).

"Индия и Пакистан пользуются пробелами в мировых режимах нераспространения и (механизмах – ред.) экспортного контроля, чтобы получить то, что им нужно", — приводит агентство слова аналитика C4ADS и соавтора отчета Джека Марголина.

По его словам, редко можно определить, являются ли разовые сделки нелегальными, используя общедоступные данные, и в отчете не говорится, что упомянутые компании нарушили национальные или международные законы или правила.

Однако прошлые отчеты мозгового центра, спонсорами которого являются Корпорация Карнеги и фонд Wyss, часто приводили к действиям со стороны правоохранительных структур.

Чтобы выявить причастные компании, C4ADS проанализировал более 125 миллионов материалов о государственной торговле и данных и документов о тендерах, а затем сопоставил их с уже выявленными структурами, перечисленными органами экспортного контроля США и Японии.

У Пакистана, который является объектом строгих международных контролей за экспортом в отношении его программы, есть 113 подозреваемых иностранных поставщиков, перечисленных США и Японией. Однако отчет C4ADS указывает на еще 46, многие из которых расположены в таких транспортных узлах, как Гонконг, Сингапур и ОАЭ.

"В случае Пакистана у них более строгий контроль, и они обходят его, используя транснациональные сети… и используя непрозрачные правовые системы", — заявил Марголин.

C4ADS выявил 222 компании, которые вели дела с ядерными объектами в Индии и не подпадали под надзор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из них 86 работали с более чем одним таким ядерным объектом в Индии.