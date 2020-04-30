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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" сохраняет планы нарастить добычу газа в 2020 году на 2-3% к уровню 2019 года, добыча жидких углеводородов останется примерно на прошлогодней отметке, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй.

"Мы сохраняет планы по росту добычи газа на 2-3%", — сказал Джитвэй в ходе телефонной конференции. При этом он отметил, что добыча жидких углеводородов останется примерно на уровне 2019 года.

"Мы будем планировать добычу жидких углеводородов, соблюдая недавно достигнутое соглашение о добыче ОПЕК+, которое начнется с 1 мая. Но важно отметить, что на добычу газового конденсата это не повлияет, и она увеличится в этом году, компенсируя снижение добычи нефти", — пояснил топ-менеджер.

Кроме того, "Новатэк" не намерен значительно снижать объемы геологоразведки, запланированной на текущий год, так как она важна для будущих планов компании, связанных с производством СПГ. "Мы можем сдвинуть сроки некоторых геологоразведочных работ, главным образом связанных с нефтью, но незначительно", — заключил Джитвэй.

"Новатэк" в 2019 году увеличил добычу газа на 8,6% по сравнению с предыдущим годом — до 74,7 миллиарда кубометров. В целом же компания увеличила добычу углеводородов на 7,5%, до 590,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2,9%, до 12,148 миллиона тонн. Таким образом, добыча газа компании по итогам текущего года может вырасти примерно до 76-77 миллиардов кубометров.