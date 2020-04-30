ТОКИО, 30 апр /ПРАЙМ/. TEPCO, компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1", намерена в середине июня спустить робота в бассейн с отработанным ядерным топливом во втором реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля авария из-за мощного землетрясения и цунами, сообщило агентство Киодо.

По данным агентства, в бассейне находятся 615 отработанных топливных стержня с повышенной радиацией, и специалистам предстоит с помощью подводного робота оценить их состояние, прозрачность воды и возможные трудности при их будущем извлечении.

Первая попытка извлечь топливо из одного из трех реакторов, которые оплавились после стихийного бедствия в 2011 году, была предпринята в 2019 году. Согласно первоначальным планам, работы в третьем реакторе предполагается завершить в текущем году, а в первом и втором — в 2023 году. Всего в трех реакторах АЭС числятся 1573 стержня.

Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет, после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции и вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов.

На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Топливные стержни из четвертого реактора АЭС "Фукусима-1" были извлечены в 2014 году.