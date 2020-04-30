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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Приоритетом "Новатэка" остается увеличение дивидендных выплат, заявил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Недавно была достигнута еще одна важная веха, мы успешно прошли все финальные транспортные тесты в рамках отлагательных условий (DSU), поставленных международными банками в связи с финансированием "Ямала СПГ". Мы получили положительное подтверждение от кредиторов и теперь можем пересмотреть наши выплаты дивидендов, как и обещали, хотя еще нужно завершить некоторую бумажную работу", — отметил Джитвэй.

"Очевидно, наша прибыль будет зависеть от макроэкономической ситуации. Но тем не менее, мы завершили все тесты и мы увеличим выплату наших дивидендов, основываясь на финансовых результатах первого полугодия 2020 года. Наша финансовая позиция сильна, и мы повторяем, что увеличение выплаты дивидендов является одним из наших главных приоритетов", — также сказал он.

В конце января глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил о том, что компания может во втором квартале текущего года пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения уровня выплат, так как закончит выполнение всех отлагательных условий (DSU) в отношении "Ямала СПГ". А в марте он заявлял, что совет директоров не позднее третьего квартала рассмотрит дивидендную политику компании. В настоящий момент в ней зафиксировано, что дивиденды "Новатэка" должны составлять не менее 30% нормализованной чистой прибыли по МСФО.

Суммарные дивиденды "Новатэка" за 2019 год составили 32,33 рубля на акцию, что на 24,1% больше выплат по итогам 2018 года. Соответственно, общий объем дивидендных выплат равен 98,16 миллиарда рублей. Итого, на выплату суммарных дивидендов за 2019 год "Новатэк" направил 40% от нормализованной чистой прибыли за отчетный период, которая составила 245,002 миллиарда рублей.