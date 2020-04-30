МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Логика тарифной политики "Транснефти" в 2021-2024 годы существенно не изменится: она будет рассчитываться по принципу "инфляция минус", заявил в ходе телеконференции первый вице-президент монополии Максим Гришанин.

"Тарифная политика в целом не изменится. Мы сейчас ведем с соответствующим регулятором обсуждение, это будет примерно логика такая же — "инфляция минус". Какой минус, мы обсуждаем, но логика будет такой", — сказал он, отвечая на вопрос о принципах тарифной политики компании в 2021-2024 годах.

Гришанин отметил, что данная методика серьёзно сдерживает рост тарифов на услуги "Транснефти". "Регулирование тарифное у нас — это принцип "инфляция минус". Но какая инфляция? Это индекс потребительских цен. Если посчитать нашу затратную часть, то только примерно 40% наших расходов было бы правильно инфлировать на индекс потребительских цен… Наличие инфляции потребительских цен минус — это уже достаточно мощный фактор сдерживания тарифов, и правительство это понимает", — сказал он.

Топ-менеджер пояснил, что никто всерьёз не думает о снижении тарифов "Транснефти". "Они у нас самые низкие практически в мире. К концу этого года белорусские тарифы даже будут выше наших", — заметил он.

В конце марта Гришанин в интервью газете "Коммерсант" говорил, что "Транснефть" предлагает правительству изменить методику расчета тарифа на транспортировку нефти: вместо индекса потребительских цен за основу взять композитный индекс — динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии.

Он тогда пояснял, что компания предлагает начиная с 2020 года на следующий пятилетний период планирования использовать не ИПЦ, а композитный индекс из четырех составляющих. И уже к этому композитному индексу применять коэффициент 0,95 в рамках принципа "инфляция минус".

Тарифы "Транснефти" в 2018–2020 годах должны индексироваться с коэффициентом 0,9–1 к инфляции.