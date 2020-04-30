МЕХИКО, 30 апр /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex опубликовала результаты деятельности компании в январе-марте 2020 года, согласно которым чистый убыток за этот период составил 23,44 миллиарда долларов, из которых почти 20 — это "курсовые убытки", которые образовались из-за снижения стоимости национальной валюты и перерасчета остатков валютного долга.

"В декабре 2019 года (при расчете суммы задолженности — ред.) использовался обменный курс 18,4520 песо за доллар США, а в марте 2020 года — 23,5122. Таким образом, на оценку остатков задолженности существенно влияет обесценивание мексиканского песо по отношению к доллару США, однако это не влияет на денежный поток Petroleos Mexicanos", — говорится в квартальном докладе, опубликованном на сайте компании.

Общий финансовый долг компании перед международными кредиторами в пересчете на песо увеличился на 24,2% по сравнению с концом 2019 года и составил 2463,9 миллиарда песо или 104,8 миллиарда долларов США.

При этом согласно тексту документа, операционные результаты Pemex за отчетный период показали прибыль в размере $1,259 миллиарда. Показатель EBITDA составил 2,2 миллиарда долларов с рентабельностью 18,7%.

Прирост в добыче нефти в 1 квартале составил 3,7% до уровня 1759 тысяч баррелей в день, добыча природного газа выросла со 103,8 до 105,8 миллионов кубометров в сутки.

Общие продажи Pemex в первом квартале по сравнению с прошлым годом снизились на 20,3% до 11,8 миллиарда долларов, она объясняет это снижением стоимости экспортной мексиканской нефтяной смеси, снижением цены бензина и дизеля и сокращением спроса на внутреннем и экспортном рынке из-за COVID-19. Средний объём экспорта нефти в 1 квартале сократился на 66 тысяч баррелей в день до 1166 тысяч.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

21 апреля указом президента Мексики Pemex в качестве дополнительного стимула на 2020 год получила право недоплатить в бюджет ещё 2,7 миллиарда долларов США налогов.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex) заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах с учетом последних антикризисных мер составит 193 миллиарда песо (более 8 миллиардов долларов).