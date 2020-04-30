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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. "Транснефть" предлагает направить на дивиденды по итогам 2019 года 81 миллиард рублей (11,2 тысячи рублей на акцию), то есть 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, и будет придерживаться этого правила в последующие годы, заявил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Мы как менеджмент докладывали совету директоров позицию, которая будет в ближайшее время рассматриваться советом директоров, она одобрена комитетами советов директоров, что мы в этом году за 2019 год предлагаем начислить дивиденды в 81 миллиард (рублей — ред.), это порядка 11,2 тысячи рублей на акцию. Это 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции.

"Все последующие годы дивидендная политика будет придерживаться этого правила", — добавил топ-менеджер.

При этом ранее в четверг Гришанин также уточнил, что дивиденды за прошлый год компания предлагает выплатить в рассрочку: половину суммы в текущем году, а другую половину — в течение трех лет в виде "надбавки" к тому, что будет положено к оплате в следующие периоды.

Чистая прибыль группы "Транснефть" по МСФО за 2019 год снизилась на 13% по сравнению с 2018 годом и составила 197,104 миллиарда рублей. По итогам 2018 года "Транснефть" направила на дивиденды 77,611 миллиарда рублей, или 10,706 тысячи рублей на обыкновенную и привилегированную акции.

"Транснефть" — естественная монополия, 100% её голосующих обыкновенных акций находятся в федеральной собственности. Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 миллионов 249 тысяч 343 рубля и разделен на 5 миллионов 694 тысячи 468 обыкновенных и 1 миллион 554 тысячи 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На рынке котируются неголосующие "префы", которые предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов.