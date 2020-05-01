КИЕВ, 1 мая /ПРАЙМ/. Украина в пятницу ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка, однако такое решение, по мнению экспертов, может привести к полному прекращению импорта угля из РФ.

По данным украинского Госстата, доля РФ в поставках каменного угля и антрацита на Украину в 2019 году составляла более 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. В январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.

НОВЫЕ СПЕЦПОШЛИНЫ

Власти Украины несколько лет ведут политику ограничений в отношении российских товаров. Кабинет министров Украины 17 июля 2019 года ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.

Позднее, с 1 августа 2019 года, украинские власти ввели спецпошлины на большинство российских товаров, кроме угля, кокса и фармацевтики.

Такая политика украинских властей продолжилась в текущем году: с 15 апреля кабмин принял решение о вводе спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Однако вступление в силу решения было перенесено на 1 мая.

"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый на Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому достаточно долго постановление (о спецпошлинах – ред.) …было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который …устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", — объяснил правительственное решение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания украинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК ранее заявила, что в стране начался энергетический кризис. По данным компании, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях.

ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что на данный момент из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены почти все угледобывающие шахты, в простое находятся около 90 тысяч работников угледобывающей сферы.

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны Минэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", — заявили в компании.

ДТЭК обратилась к властям с просьбой предпринять срочные меры по преодолению кризиса. Шмыгаль заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли. На Украине был создан антикризисный энергетический штаб, возглавляемый премьером.

Украина возобновила импорт электроэнергии из России осенью 2019 года. До этого коммерческий импорт электроэнергии на Украину из России был осуществлен в октябре 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил, что сейчас в угольной отрасли страны нет места импорту. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 8 апреля приняла постановление, которым ограничила импорт электроэнергии из России и Белоруссии на время карантина из-за коронавируса COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

РЕШЕНИЕ В УГОДУ ОЛИГАРХАМ

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что власти Украины ввели спецпошлину на импорт угля из РФ в угоду олигархам.

"На Украине остановились ряд шахт ДТЭК в связи с тем, что упала цена на нефть, соответственно, на уголь. А при этом себестоимость добычи угля на Украине очень высокая. Теперь украинский уголь не нужен ни в ЕС, ни у нас, его никто не покупает. Поэтому чтоб помочь украинским олигархам, в том числе Ахметову, власти ввели эти спецпошлины, чтобы не поставлять уголь из России", — сказал Охрименко РИА Новости.

Вместе с тем эксперт считает, что такие меры властей приведут к полному прекращению поставок угля из России из-за его высокой цены, которая сложится из-за спецпошлин. "Такое решение приведет к полному прекращению поставок угля из России. Это очевидно. Его (российского угля – ред.) стоимость будет слишком высокая для нас", — добавил эксперт.

При этом он убежден, что такое решение позволит Украине к осени выйти из энергетического кризиса. "Такое решение поможет преодолеть тот энергетический кризис, который сложился. Но на свои места все вернется уже к осени, когда уголь станет снова востребованным, ближе к отопительному сезону", — считает Охрименко.

Украинский эксперт Богдан Олещук также считает, что такие меры правительства сыграют на руку украинским олигархам, но не населению.

"Да, поставки угля из РФ прекратятся. Ахметов запустит свои шахты. Но это отразится в платежках за коммунальные услуги, украинцам придется платить больше", — сказал Олещук РИА Новости.