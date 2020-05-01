МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти начнет действовать 1 мая.

Ниже приводится справочная информация.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращал добычу на 1,7 миллиона баррелей.

В начале марта 2020 года страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Москва не согласилась с предложением картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по разработке в странах-участницах прежнего альянса. Это, наряду с пандемией коронавируса, вызвало обвал на нефтяном рынке.

9 апреля страны ОПЕК+ возобновили диалог по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. Встреча, в которой также приняли участие государства вне альянса (в частности, Канада, Норвегия), прошла в формате видеоконференции из-за мер безопасности в связи с пандемией.

В общей сложности заседание продлилось около 10 часов. По итогам переговоров была принята декларация, в которой участники ОПЕК+ обязались сократить добычу в мае-июне суммарно на десять миллионов баррелей в сутки, однако для вступления сделки в силу требовалось согласие Мексики, которая не поддержала выдвинутые условия.

Мексика и другие участники ОПЕК+ разошлись в позициях по базовому уровню отсчета сокращения добычи в рамках нового соглашения. Власти Мексики не согласились на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года, выразив готовность сократить добычу лишь на 100 тысяч баррелей.

Обсуждение вопроса продолжилось 10 апреля на базе формата G20. По итогам заседания министры энергетики стран G20 обязались принять немедленные меры по обеспечению стабильности энергетического рынка на фоне пандемии коронавируса. При этом итоговое коммюнике было принято без упоминания каких-либо квот на сокращение добычи нефти.

12 апреля ОПЕК+ достигла окончательной сделки о сокращении добычи нефти. Среди 23 участников сделки десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Еще десять государств не входят в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Еще три члена ОПЕК – Иран, Ливия и Венесуэла – освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, сокращение добычи в мае-июне составит суммарно 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее добыча будет восстанавливаться, с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 5,7 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 миллиона баррелей в день, чтобы помочь нефтяным ценам.

Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ в мае-июне снизит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона.

Страны вне ОПЕК+ пообещали сократить свою добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки в дополнение к сокращениям альянса.

По данным агентства Bloomberg, США, Бразилия и Канада снизят добычу на 3,7 миллиона баррелей в сутки, а еще 1,3 миллиона придется на другие страны G20.

Общие обязательства по сокращению добычи нефти с 1 мая от текущего уровня составят около 19 миллионов баррелей в сутки. В этот объем входят как страны ОПЕК+, так и государства Международного энергетического агентства (МЭА), такие как США, Канада, Мексика, Норвегия и другие.

Несмотря на новые договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь. 20 апреля цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.

Ряд стран на фоне обвала нефтяных котировок начали сокращать добычу, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+. В частности, Алжир, Кувейт и Саудовская Аравия.