МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 46 миллиардов долларов, больше всех потерял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина.

Бизнесмену Сулейману Керимову единственному из попавших в рейтинг российских миллиардеров удалось с начала года увеличить свое состояние — на 691 миллион долларов, до 5,76 миллиарда долларов.

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 2,04 миллиарда долларов — до 26 миллиарда. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось за январь-апрель на 3,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда долларов.

На третьем месте по итогам первых четырех месяцев года находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 7,66 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 3,8 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 6,56 миллиарда долларов – до 15,7 миллиарда.

На шестом месте рейтинга Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние уменьшилось на 1,25 миллиарда долларов, до 15,4 миллиарда. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 14,8 миллиарда долларов, снизившись на 1,58 миллиарда. Восьмое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, его состояние сократилось на 1,36 миллиарда долларов – до 13,5 миллиарда. Девятое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние сократилось на 2 миллиарда, до 13,4 миллиарда долларов.

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с состоянием в 12,2 миллиарда долларов, снижение показателя за январь-апрель составило 1,66 миллиарда долларов.