ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Рынок электромобилей в мире, включая США, сократится в 2020 году примерно вдвое из-за пандемии коронавируса, при этом резкое падение стоимости нефти, а значит и бензина, не окажет на это большого влияния, заявил РИА Новости старший аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Рам Чандрасекаран.

Пандемия коронавируса в мире была официально объявлена ВОЗ 11 марта. Одновременно с этим произошло резкое (более чем на 50%) падение цен на нефть, вызванное как ее переизбытком на рынке, так и снижением спроса из-за пандемии.

"Исторически сложилось так, что падение цен на нефть и бензин было позитивным сигналом для производства и продажи автомобилей. Однако нынешнее падение происходит во время глобальной пандемии и надвигающейся рецессии. Пандемия, в частности, оказала гораздо большее влияние на производство и продажу автомобилей, чем цена на нефть", — сказал агентству Чандрасекаран.

По его мнению, рынок электромобилей в США упадет в 2020 году на 50%, хотя до кризиса ожидался рост на 30%, в Европе падение составит около 40%.

"На автомобильном рынке уже несколько лет наблюдались исторические максимумы. Еще до кризиса предполагалось, что будет снижение, но после кризиса оно будет еще глубже", — напомнил эксперт.

ФАКТОР ПОКУПАТЕЛЯ

Говоря о несущественности фактора дешевого бензина, аналитик обратил внимание, кто в США является покупателем электромобилей Tesla – безусловного лидера на рынке, благодаря которому в стране растут продажи такого типа автомобилей.

"Model 3 является их самой популярной моделью, ее цена начинается от 39 990 долларов. Люди, которые покупают электромобили Tesla, не почувствуют удешевление стоимости бензина с 2 до 1 доллара за галлон (3,78 литра – ред.). То есть цена на бензин напрямую не влияет на клиентов в США, как можно было бы подумать. Люди, покупающие сегодня Tesla, хотят получить новую технологию как можно скорее, и для них экономия на топливе — не более чем вишенка на торте", — говорит эксперт.

В первом квартале 2020 года компания продала более 88 тысяч электромобилей, тогда как эксперты ожидали продажи в объеме около 80 тысяч штук. И хотя это меньше, чем продажи в четвертом квартале 2019 года, в Tesla не без гордости отчитались, что минувший квартал стал лучшим первым кварталом года в истории компании. В этот период в США еще почти не вводились ограничения из-за коронавируса – они начались лишь после 20 марта.

ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Как отметил аналитик, в более глобальном аспекте решающую роль в падении рынка электромобилей сыграет "атмосфера страха и неопределенности" из-за глобальной пандемии и рецессии.

"Большинство покупателей электромобилей в этом году делают это впервые. Многие ли из них будут готовы сделать шаг в сторону новых технологий в таких условиях? Готовы ли они будут вложить средства в более дорогой автомобиль, если у них не будет уверенности насчет своей работы? Ведь покупатель все еще платит "премию" при покупке электромобиля", — сказал представитель Wood Mackenzie.

"Думаю, по этим причинам продажи электромобилей упадут. Рецессия и связанное с ней сокращение необязательных расходов будут держать спрос на низком уровне еще один-два года. Причем в отличие от обычной рецессии, когда человек мог пойти и купить автомобиль, сейчас он этого сделать не может", — добавил эксперт.

В пользу продаж, по его словам, может сыграть политика Tesla, которая значительно облегчает клиенту приобретение электромобиля по сравнению с покупкой обычной машины.

ФАКТОР ТРАМПА

Аналитик назвал еще один фактор, не связанный с пандемией или ценами на нефть, который сдерживает рост производства новых электромобилей в США. Это административное регулирование так называемых "стандартов экономии топлива" (CAFE), которое рассчитывается исходя из того, сколько миль может проехать автомобиль на одном галлоне топлива. По этому показателю гибридные автомобили и тем более электромобили значительно опережают машины с бензиновыми, дизельными или газовыми двигателями.

В 2012 году администрация Барака Обамы приняла норматив, согласно которому требования CAFE должны были повышаться каждый года на 5%. Месяц назад администрация Дональда Трампа в лице агентства по защите окружающей среды снизила это требование до 1,5% в год, мотивируя это в том числе тем, что большинство автопроизводителей не могли выполнить норму в 5%, не залезая в кредиты.

"Стремление соответствовать этим нормам является одним из главных драйверов для электрификации традиционных автопроизводителей — Ford, GM, Chrysler. Ford и GM уже объявили, что откладывают выпуск некоторых своих моделей электромобилей, о которых они объявляли ранее. Wood Mackenzie прогнозирует, что Tesla увеличит свою долю на рынке электромобилей (США), тогда как "большая тройка" будет откладывать выпуск своих моделей", — сказал Чандрасекаран.

В качестве обратного примера собеседник РИА Новости привел ситуацию в Европе, где несколько автопроизводителей выразили желание развивать углеродно-нейтральные технологии из-за мнения инвесторов и политики правительств. Те уже не один десяток лет проводят реформы по переходу на модель "устойчивого развития", которая предполагает в том числе использование экологически чистых источников энергии.

"Переход к устойчивому развитию является движущей силой электрификации транспорта. Неопределенность, вызванная ценовой войной на нефтяном рынке и глобальными катастрофами, будет только способствовать укреплению этой решимости, а не сдерживать ее", — заключил эксперт.