БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства трубопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, а пока принимает замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего примет окончательное решение по этому вопросу, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства.

BNA в середине января сообщило РИА Новости, что приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" от требований газовой директивы ЕС. И, по данным Handelsblatt, ведомство ранее в пятницу разослало проект решения участвующим в процессе сторонам, документ имеется в распоряжении издания. По информации газеты, "от участников процесса", агентство принимает ответы до 8 мая, после чего "оперативно" принимает окончательное решение.

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из "строительно-технического" смысла этого требования, а учитывать тот факт, что "к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом".

В BNA с этим не согласились, посчитав, что следует исходить из "строительно-технического" понимания термина "завершение" проекта, а не "экономическо-функционального".

Официальный представитель Nord Stream 2 AG (компании-оператора проекта) Йенс Мюллер заявлял РИА Новости в январе, что "Северный поток-2" соответствует всем требованиям для его исключения из правил обновленной газовой директивы ЕС в Германии, это касается и срока завершения проекта, поскольку на дату вступления в силу директивы 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

По данным издания, участники ожидают, что Nord Stream 2 AG опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Немецкий же суд может передать дело далее в Европейский суд (высшую судебную инстанцию ЕС). Решение немецкого регулятора означает, что "Северный поток-2" должен отвечать требованиям обновленной газовой директивы. Это значит, в первую очередь, что компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в немецких водах.