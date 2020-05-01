МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, не согласен с мнением немецкого сетевого агентства относительно регулирования проекта, ждёт официального его решения и будет защищать свои права, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии ранее в пятницу сообщило, что регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства трубопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, а пока принимает замечания от заинтересованных сторон до 8 мая.

"Мы располагаем информацией, представленной немецким регулятором BNetzA участникам процедуры. Мы не согласны с его заключением", — заявили в компании.

"Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав", — добавили в пресс-службе.