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МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Иностранные круизные суда, паромы, танкеры для перевозки нефти, вертолеты и мебель не могут приобретаться через госзакупки, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд… 100. 30.11.21 Суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех типов; 101. 30.11.22 Танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа; 113. 30.30.31 Вертолеты", — говорится в перечне к документу.

Кроме того, в список вошли некоторые виды мебели для офисов и предприятий торговли, а также кухонная мебель.

Запрет также коснётся экскурсионных лайнеров и затронет "аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров". Список помимо этого касается рефрижераторных судов (кроме танкеров), сухогрузов, рыболовных судов, судов-рыбозаводов и прочих судов для переработки или консервирования рыбных продуктов, буксиров и судов-толкачей, земснарядов, плавучих маяков, плавучих кранов и платформ, а также погружных платформ, плотов, понтонов, кессонов, дебаркадеров, буев и бакенов.