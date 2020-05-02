ЛУГАНСК, 2 мая /ПРАЙМ/. Более 1,4 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской Народной Республике в результате аварийных отключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛЕР.

"В результате повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались поселки Шахтерский (частично) и Ленинский, село Устиновка — 1 тысяча 380 абонентов", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, также в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались три трансформаторные подстанции (61 абонент) в поселке Марьевка у линии соприкосновения в Донбассе.

"Ремонтные работы запланированы на 2 мая", — дополнили в МЧС.