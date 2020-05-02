Более 1,4 тыс квартир и домов остались без электроснабжения в ЛНР из-за аварий
ЛУГАНСК, 2 мая /ПРАЙМ/. Более 1,4 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской Народной Республике в результате аварийных отключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛЕР.
"В результате повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались поселки Шахтерский (частично) и Ленинский, село Устиновка — 1 тысяча 380 абонентов", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, также в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались три трансформаторные подстанции (61 абонент) в поселке Марьевка у линии соприкосновения в Донбассе.
"Ремонтные работы запланированы на 2 мая", — дополнили в МЧС.
https://1prime.ru/energy/20200502/831378834.html