МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Американские компании, добывающие сланцевую нефть и газ, вынуждены сокращать бурение и количество операций гидроразрыва пласта (ГРП) из-за падения спроса, низких цен и ограниченных мощностей для хранения нефти. Добыча в США снижается, но этого недостаточно для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Белый дом поможет сланцевым компаниям доброводьно сократить добычу в объеме, необходимом для предотвращения коллапса на нефтяном рынке.

Согласно последнему отчету Baker Hughes, в США на прошлой неделе из эксплуатации было выведено 64 буровые установки. Количество действующих установок сократилось до 465 единиц, что на 526 меньше, чем годом ранее.

За тот же период число установок, используемых для добычи нефти, сократилось на 60 единиц, составив 378. Это самый низкий показатель с июля 2016 года. За год число находящихся в эксплуатаци нефтяных установок в США уменьшилось более чем в два раза — на 427.

Количество установок, используемых для добычи газа, на прошлой неделе снизилось на 4 — до 85 единиц. Годом ранее в эксплуатации находились 186 таких установок.

За шесть недель, прошедших после обвала нефтяных цен 9 марта, прекратилась эксплуатация 327 буровых установок, которые использовались для добычи сланцевой нeфти и газа.

Нефтяные компании, чтобы избежать банкротства, вынуждены "резать" капитальные затраты — в первую очередь за счет сокращения дорогостоящих буровых работ. Но отказываясь от бурения, они продолжают вводить в эксплуатацию DUCs (пробуренные, но неосвоенные скважины).

ГРП ВМЕСТО БУРЕНИЯ

По официальным данным, в марте в США насчитывалось 7576 DUC — почти все на сланцевых структурах. Для запуска в эксплуатацию сланцевой скважины сначала небходимо провести ГРП (гидроразрыв пласта).

Однако из-за низких нефтяных цен в апреле количество операций по производству ГРП в стране значительно уменьшилось и не превысит 250. По данным норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в феврале и марте таких операций было проведено 807 и 550 соответственно.

Специалисты этой компании выяснили, что на Permian Basin — самой крупной сланцевой структуре США — для проведения ГРП на одной скважине требуется два месяца. Еще один месяц необходим, чтобы продуктивность скважины достигла пика. Однако после достижения пика продуктивность быстро падает — до 70% и более в течение года, для поддержания добычи необходимо бурить новые скважины и проводить на них ГРП.

Согласно расчетам Rystard Energy, если бы работы по проведению ГРП прекратились в апреле полностью, то добыча нефти в США снизилась бы на 1 млн барр./сут. в мае, на 2 млн барр./сут. — в июле, а в октябре-ноябре — на 3 млн барр./сут.

В апреле количество операций ГРП сократилось более чем в два раза, но не полность, поэтому добыча в США будет снижаться менее быстрыми темпами. Ожидается, что к концу года снижение составит до 2 млн барр./сут.

Однако этого обьема недостаточно для устранения избытка предложения во втором полугодии, несмотря на договоренности о сокращении с 1 мая добычи в рамках ОПЕК+ на 10 млн барр./сут.

США отказались присоединяться к соглашению ОПЕК+ и брать на себя какие-либо обязательства. Американский президент Дональд Трамп заявил, что добыча в США будет снижаться "органически" — естественным образом — из-за сокращения бурения новых скважин и операций ГРП.

По предварительным данным, в конце прошлой недели добыча в США составила 12,1 млн барр./сут. — на 1 млн барр.,/сут. меньше по сравнению с рекордным показателем конца февраля. Но "органическое" снижение не может устранить избыток предложения на нефтяном рынке, возникший из-за пандемии коронавируса и последовавшего обвального падения спроса на энергоносители. По разным оценкам, в апреле спрос на нефть в мире упал 25-30% по сравнению с началом года, когда он составил около 100 млн барр./сут.

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ

При нынешних ценах на WTI американские нефтяники упорно не желают сокращать добычу, поскольку затраты на вывод скважины из эксплуатации требует существенных затрат. В случае повышения нефтяных котировок, возобновление добычи также сопряжено с большими техническими сложностями и расходами. Кроме того, никто не хочет признавать свою экономическую несостоятельность и, как следствие, остаться не у дел.

Однако нехватка мощностей для хранения нефти внутри страны и за ее пределами вынуждает сланцевые компании сокращать добычу.

Хранилища в Кушинге, куда поставляется нефть в соответствии с торгуемыми на NYMEX фьючерсными контрактами, уже заполнены на 81%. Совокупные мощности этих хранилищ в конце прошлого года оценивались в 76,1 млн баррелей.

На этой неделе министерство энергетики США приняло окончательное решение, что закупит у американских нефтяников 23 млн баррелей для пополнения стратегических запасов. В апреле нефтяники пополнили стратегический резерв на 1,1 млн барр.

Если не предпринять экстренных мер, то стратегические хранилища и хранилища в Кушинге будут заполнены до отказа в течение мая.

Из-за низких цен американские нефтяники — в первую очередь сланцевые компании — несут огромные убытки, о чем свидетельствует отчетность за первый квартал. Руководители многих компаний обратились напрямую к федеральному правительству с просьбой о финансовой помощи. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования, но только в обмен на акции. Получив долю в акционерном капитале сланцевых компаний, правительтво сможет продавить решение о сокращении добычи, что позволит избежать коллапса в нефтяной отрасли США. Таким образом администрация Трампа заплатит нефтяникам за сокращение добычи.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил в интервью каналу Fox News возможность финансирования предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики США, но о полном выкупе акций обремененных долгами сланцевых компаний не может быть и речи.

Не исключается также выкуп еще не добытой нефти, в случае наличия у сланцевых компаний доказанных запасов. Это также позволит регулировать добычу в зависимости от рыночной ситуации.

БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ

Однако в американском IEEFA (Институте энергетической экономики и финансового анализа) считают, что финансовая поддержка нефтяников — бесполезная трата денег налогоплательщиков. По данным IEEFA, из 7,9 трлн долларов совокупной корпоративной задолженности на нефтегазовый сектор США приходится 774 млрд долларов.

Благодаря усилиям лоббистов, нефтяники могут рассчитывать на получение государственной помощи, но в отличие от других секторов экономики — сферы услуг, туризма, авиаперевозок — большинство сланцевых компаний останутся убыточными даже после завершения пандемии коронавируса и повышения спроса на энергоносители Из-за высокой себестоимости добычи они всегда испытывали финансовые проблемы, которые усугубились в последние годы. После обвала цен 9 марта большинство сланцевых компаний в мгновенье ока стали неплатежеспособными, а их капитализация устремилась к нулю.

Огромные потери понесли даже нефтегазовые гиганты. Капитализация ExxonMobil, в прошлом самой дорогой американской компании, когда-то достигала 500 млрд долларов, а сейчас немногим превышает 200 млрд. После такого удара не остается надежд, что ExxonMobil или другие нефтяные гиганты придут на смену "неэффективным" малым и средним компаниям и продолжат разработку сланцевых структур.

В IEEFA уверены, что добыча сланцевой нефти вопреки экономической целесообразности завело нефтегазовый сектор США в системный кризис. В этих условиях спасать сланцевые компании не имеет смысла. Такие компании должны прекратить свое существование добровольно, а Белый дом им в этом поможет.