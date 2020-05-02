БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намеренно "в кратчайшие сроки" принять окончательное решение по поводу заявки оператора "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, освободить этот трубопровод от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ведомства Фите Вульф.

Согласно принятой в ЕС законодательной поправке, решения о выводе газопроводов из-под действия директивы должны быть приняты до 24 мая. Nord Stream 2 AG подавал соответствующую заявку. В январе представитель BNA заявлял агентству, что решение будет принято к этой дате.

Вульф подтвердил ранее обнародованную СМИ информацию о том, что агентство направило заинтересованным сторонам проект своего решения. "Срок приема замечаний заканчивается 8 мая 2020 года. Вслед за этим планируется в кратчайшие сроки принять решение (относительно заявки Nord Stream 2 AG — ред.)", — заявил Вульф.

Он не прокомментировал содержание разосланного документа, однако, по данным издания Handelsblatt, агентство намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на том основании, что проект "Северный поток-2" не был достроен к маю 2019 года. В пресс-службе оператора накануне заявили РИА Новости, что не согласны с мнением BNA, ждут окончательного решения, после чего компания намерена принять "дальнейшие действия" для защиты своих прав.

"Решения Федерального сетевого агентства могут быть пересмотрены в судебном порядке, в данном случае Высшим земельным судом Дюссельдорфа", — также уточнил Вульф.