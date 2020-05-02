БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая /ПРАЙМ/. Трансэквадорская система нефтепроводов (SOTE), авария на которой привела к объявлению форс-мажора по экспортным контрактам, отремонтирована, сообщила госкомпания EP Petroecuador.

"SOTE восстановила 100% своих операционных возможностей, как только был построен и отремонтирован участок (трубопровода) в 1,75 километра в Сан-Рафаэле", — говорится в сообщении.

Седьмого апреля оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. На время ремонта добыча нефти во всём регионе Амазония оказалась парализована.

Эквадор объявил форс-мажор по экспортным контрактам из-за аварии на нефтепроводах, что, впрочем, не означает полной остановки поставок.

EP Petroecuador отмечает, что во время ремонта не возникло каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также не было выявлено случаев заболевания COVID-19.

SOTE обладает возможностью транспортировки 360 тысяч баррелей нефти в день.