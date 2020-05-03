УФА, 3 мая /ПРАЙМ/. Двести вахтовиков — жителей Башкирии — вернулись домой из Чаяндинского месторождения в Якутии через Магнитогорск, всех разместили на карантин в обсерваторе, ни у кого не нашли коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что власти региона встретят 1,8 тысячи жителей республики, работающих на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса.

"В аэропорт "Магнитогорск" 3 мая прилетел первый борт из Якутии с 200 жителями Башкирии, работавшими на Чаяндинском месторождении. Это единственный регион в России, решившийся оперативно организовать возвращение своих жителей из вахтовых мест работы, ставших очагами распространения COVID-19",- сообщили агентству в правительстве региона, пояснив, что вахтовиков при возвращении направили на обсервацию в один из санаториев Абзелиловского района Башкирии. После двухнедельного карантина и медицинских обследований они вернутся к своим семьям.

В правительстве рассказали, что 28 апреля в Ленском районе Якутии вахтовики вышли на митинг против не отвечающих карантину условий проживания. Они обратились к главе Башкирии, в том числе в социальных сетях, что не могут получить результаты проб, сданных на коронавирус, что не соблюдаются разграничения между заболевшими и здоровыми, отсутствуют индивидуальные средства защиты.

По данным властей, домой вернулись жители Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов и городов Сибай и Баймак.

"Все они сдали тесты на месторождении, и тесты показали отрицательный результат. В обсерваторе предоставлены оборудованные для комфортного пребывания номера с душевыми кабинами, горячее питание. В номерах установлены телевизоры, холодильники, чайники. Обеспечена полная безопасность сотрудников обсерватора. Все СИЗы и медикаменты закуплены в достаточном количестве",- говорится в сообщении правительства республики.