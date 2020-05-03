МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили находится в коме после кровоизлияния в мозг, сообщает министерство нефти Ирана.

"Многоопытный делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в коме. Он был госпитализирован в пятницу из-за сильного кровоизлияния в мозг", — говорится в сообщении в Twitter министерства.

Каземпур Ардебили с 1980 по 1981 год возглавлял министерство торговли Ирана, а с 1990 по 1995 год работал послом Ирана в Японии.