ЯКУТСК, 4 мая /ПРАЙМ/. Более 100 вахтовых рабочих вывезены с территории Чаяндинского месторождения в Якутии, ставшего очагом коронавируса, заболевание на месте — в изоляторах — лечат 16 работников, сообщает оперативный при правительстве региона.

Ранее сообщалось, что указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. Лабораториями Роспотребнадзора официально подтверждены 39 случаев заболевания коронавирусом среди работников данного месторождения.

В воскресенье 200 вахтовиков — жителей Башкирии — вернулись домой с Чаяндинского месторождения через Магнитогорск, всех разместили на карантин в обсерваторе.

"105 человек с признаками ОРВИ ранее были вывезены с месторождения — 44 человека в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск, и 61 человек — в стационары Якутии. У 23 из них позже был диагностирован Covid-19. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированным коронавирусом проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках", — рассказали в оперштабе.

По данным региональных властей, 1 мая на Чаяндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.

"На месторождении проводят повторное тестирование, разделение потоков людей. Вывоз работников осуществляется лишь после повторного тестирования", — говорится в сообщении.