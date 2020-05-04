МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Покупки бензина в России в апреле по сравнению с февралем упали на 60,16%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики банка изучили наполняемость чеков в мобильном банке и определили, какие продукты и промтовары граждане в апреле покупали чаще всего. Кредитная организация входит в число крупнейших банков-эквайеров.

"В категории "услуги" — бессменный лидер АЗС, где самый популярный товар – бензин. Покупки Аи-92 и Аи-95 в связи с режимом изоляции в апреле упали на 9,73% относительно марта и на 60,16% относительно февраля", — подсчитали в банке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На фоне распространения заболевания в ряде российских регионов введены ограничения в виде самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий.