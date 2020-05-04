АЛМА-АТА, 4 мая /ПРАЙМ/. Сроки первичного публичного размещения акций (IPO) казахстанской национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ), которое планировалось на осень текущего года, будут пересмотрены в связи с ситуацией на рынках, заявил заместитель председателя правления – финансовый директор КМГ Даурен Карабаев.

В феврале текущего года заместитель председателя правления по производству КМГ Жакып Марабаев сообщал, что IPO КМГ планируется на октябрь-ноябрь 2020 года.

"В связи с ситуацией на рынке нефти и на глобальных финансовых рынках сроки по IPO "Казмунайгаза" будут пересмотрены. Теперь все будет зависеть от того, насколько восстановятся рынки, особенно рынок IPO после того падения, которое они испытали в марте-апреле этого года", — сказал он на брифинге в понедельник.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.