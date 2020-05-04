ВАРШАВА, 4 мая — ПРАЙМ. Строительство газопровода Baltic Pipe между Данией и Польшей начинается в ближайшие дни, заявил президент Польши Анджей Дуда в телевыступлении в понедельник.

"Действительно очень хорошая новость для Польши. Фактически начинается… строительство Baltic Pipe, газопровода, который проходит сначала от норвежского шельфа до Дании, а затем через Данию и из Дании в Польшу на побережье", — сказал Дуда.

"Реализация этих инвестиций начинается буквально в ближайшие дни", — отметил он.

Польский президент добавил, что 30 апреля польский оператор газопроводов Gaz-System подписал контракт на строительство Baltic Pipe с компанией Saipem Limited.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект стоимостью около 1,7 миллиарда евро должен быть реализован в 2022 году. Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.