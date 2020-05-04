БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство Германии по-прежнему позитивно оценивает проект "Северный поток-2", намеренно оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом фирмам, говорится в ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

"Федеральному правительству не известно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект "Северный поток-2" будет завершен. Правительство будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы", — говорится в обнародованном бундестагом документе.

Правительство также отмечает в ответе, что "по-прежнему позитивно оценивает проект" и рассматривает его в первую очередь как экономические проект.

Кроме того, Берлин не планирует вводить ответные меры на санкции США против "Северного потока-2".

"Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против "Северного потока-2". Правительство придерживается мнения, что такие меры не приносят пользы. К тому же правительство обращает внимание, что контрмеры на санкции в своей основе могут вводиться только в согласии с Европейским союзом", — отмечается в документе.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.