БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Задержка в строительстве трубопровода "Северный поток-2" не создает угрозы энергетической безопасности Германии, говорится в ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

"Правительство не видит угрозы энергобезопасности Германии из-за отсрочки завершения трубопровода. Инфраструктура газоснабжения Германии достаточно дифференцирована, чтобы гарантировать энергоснабжение во время остановки строительства", — говорится в документе.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.