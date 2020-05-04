МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американская Sempra Energy перенесла с третьего квартала на 2021 год принятие инвестиционного решения (FID) по проекту Port Arthur LNG в США, участие в котором рассматривает саудовская Saudi Aramco, сообщается в релизе Sempra.

"Учитывая текущую динамику рынка, окончательное инвестиционное решение теперь ожидается в 2021 году", — объявила компания.

Saudi Aramco заявила о своих переговорах по участию в этом проекте в 2019 году, примерно в тот же момент, когда не договорилась с российским "Новатэком" по покупке доли в "Арктик СПГ-2".