ВАРШАВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Стоимость прокладки газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией составит около 280 миллионов евро, сообщает в понедельник польский газовый оператор Gaz-System.

"Gaz-System подписал контракт с Saipem Limited на выполнение работ по прокладке газопровода в Балтийском море. Стоимость контракта составляет около 280 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Согласно графику, Saipem должна начать первые работы во второй половине этого года. Уточняется, что сфера действия контракта охватывает также участки выхода газопровода на берег, где его морская часть будет связана с береговыми компонентами в Польше и Дании.

"Контракт Gaz-System, подписанный с Saipem, морским подрядчиком Baltic Pipe, означает не только то, что проект получил все необходимые разрешения на строительство в Дании и Польше, но также и то, что начался этап его реализации", — прокомментировал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Инвесторы, как польская Gaz-System, так и датская Energinet, заключили соглашения с подрядчиками на строительные работы, уже закупив трубы и другие технические компоненты, необходимые для строительства новых и расширения уже существующих компрессорных станций", — добавил он.

Контракт охватывает такие основные элементы, как строительство двух микротоннелей на датском и польском побережье, транспортировку труб от сортировочной станции к трубоукладчикам, соединение труб для формирования трубопровода и его укладку на дно Балтийского моря, установку трубопровода и его стабилизацию, выполнение работ по защите трубопровода, соединение морского трубопровода с береговыми компонентами Baltic Pipe в Польше и Дании, проведение испытаний и др.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект стоимостью около 1,7 миллиарда евро должен быть реализован в 2022 году. Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.