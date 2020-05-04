СУХУМ, 4 мая /ПРАЙМ/. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении вице-премьером и министром экономики республики главу Роснефти в Абхазии Кристину Озган, сообщает пресс-служба администрации президента.

"Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну", — говорится в тексте указа.

С 2005 по 2011 годы Озган занимала должность министра экономики Абхазии. С 2011 по 2014 годы была заместителем руководителя администрации президента. С 2017 года по настоящее время – генеральный директор ООО "РН-Абхазия".

Правительство Абхазии после вступления в должность президента Бжании ушло в отставку 24 апреля, главой кабмина назначен экс-глава республики Александр Анкваб. Согласно закону, новый состав кабмина должен быть сформирован в течение трех месяцев. Ранее Анкваб заявлял, что ему на это потребуется максимум 1,5 месяца.