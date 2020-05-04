САРАТОВ, 4 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Свыше 70 жителей Саратовской области, работающих вахтовым методом в "Стройтранснефтегазе", основном генподрядчике на Чаяндинском месторождении, планируют вернуться из Якутии домой, среди них есть заболевшие коронавирусом, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

"Гендиректор "Стройтранснефтегаза" обратился и просит принять вахтовых рабочих — жителей Саратовской области в количестве 71 человек, имеющий положительные и отрицательные результаты на COVID-19, для организации режима самоизоляции, причем гарантирует оплату расходов на размещение и питание", — сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Он поручил членам оперштаба по каждому прибывающему выяснить, из какого он района, и взять всех под контроль, чтобы никто не остался без внимания, определиться, кого госпитализировать, кого помещать в обсерватор или на самоизоляцию.

Зампред правительства области Сергей Наумов на заседании отметил, что из 71 вахтовика одна треть уже больные коронавирусом.

"Я уже связывалась с Якутией. К нам должны приехать только клинически здоровые, которых мы будет размещать в обсерваторе для того, чтобы их обследовать. Больные к нам не должны приехать", — заявила в свою очередь на заседании руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Всего в Саратовской области подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, в том числе 74 за последние сутки. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106.

Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском районах закрыты на карантин.