КИЕВ, 4 мая /ПРАЙМ/. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС утвердило проект строительства хранилища для хранения радиоактивных отходов после переработки ядерного топлива в России, сообщила пресс-служба агентства.

"Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения своим приказом утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС", — сообщается в Facebook агентства.

Согласно плану, хранилище построят на комплексе производств "Вектор", оно будет гарантировать радиационную безопасность в течение всего срока эксплуатации — до 100 лет. В ближайшее время будет подготовлена документация для объявления тендера.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.