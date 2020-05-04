МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea и ее партнеры, среди которых испанская Repsol и ряд мексиканских компаний, открыли два крупных нефтяных месторождения на шельфе Мексики, сообщает Wintershall Dea.

"Wintershall Dea и ее партнеры по лицензии на добычу полезных ископаемых обнаружили значительные залежи нефти на перспективных площадях Polok (Полок) и Chinwol (Чинвол) в блоке 29 на мексиканском шельфе", — информирует компания.

"Данные открытия стали настоящим прорывом. Они подтверждают качество портфеля лицензий Wintershall Dea на геологоразведку в бассейне Суресте и подчеркивают значение Мексики как одного из ключевых регионов роста Wintershall Dea", — приводятся в сообщении слова главного технического директора и члена правления Wintershall Dea, ответственного за глобальную геологоразведку, Хуго Дийкграафа.

Отмечается, что Polok и Chinwol стали первыми месторождениями, обнаруженными в блоке 29, лицензию на разработку которого партнёры получили в 2018 году в рамках раунда 2.4 на мексиканские глубоководные блоки.

На обеих скважинах был проведен интенсивный сбор данных. Теперь компании будут прорабатывать потенциальные поисково-оценочные меры и варианты разработки месторождений Polok и Chinwol с учетом актуальной рыночной конъюнктуры, пишет немецкая компания.

Блок 29 расположен в бассейне Салина (часть бассейна Суресте) на шельфе Мексиканского залива. Партнерами по его освоению являются Wintershall Dea (25%), Repsol (оператор, 30%), PC Carigali Mexico Operations S.A de C.V., дочернее предприятие Petronas в Мексике (28,33%) и PTTEP MexicoE&P Limited, S. de R.L. de C.V. (16,67%).