МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Американская Sempra Energy видит возможность снижения стоимости строительства Port Arthur LNG в Техасе, этот фактор является одной из причин отсрочки принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, сообщил президент дочернего подразделения компании Sempra LNG Джастин Бёрд.

Sempra Energy ранее в понедельник заявила, что перенесла с третьего квартала на 2021 год принятие инвестрешения по Port Arthur LNG из-за текущей динамики рынка. Участие в этом проекте рассматривает саудовская Saudi Aramco. В ходе телефонной конференции Бёрд пояснил, что в основе данного решения лежат три основных фактора.

"Первое — это финансовый рынок. Я думаю, что возможности по привлечению финансирование для проекта Port Arthur сейчас довольно ограничены. Второе — это вопрос маркетинга. Я считаю, что в этом отношении сейчас много неопределенности и непредсказуемости, учитывая то, что мы наблюдаем с ценами на нефть", — сказал он.

"А третье — это то, что Sempra и Bechtel (EPC-подрячик Sempra по проекту — ред.) видим некоторую возможность потенциального снижения стоимости строительства… Так что мы откровенно думаем, что этот проект может стать сильнее, хотя его реализация и задерживается", — заявил Бёрд. Топ-менеджер при этом отметил, что работа с Aramco и PGNiG, заключившей в 2018 году контракт с Port Arthur LNG на покупку СПГ, продолжается.

По словам Бёрда, Sempra ожидает потребность в мире в дополнительных мощностях по сжижению природного газа в середине 2020-ых годов, и США будут играть в этом критически важную роль. "Сегодня в мире по факту реализовывается три мегапроекта. Это "Арктик СПГ", реализация которого продолжается на севере России. Это проект Катара, который задерживается. И проект Port Arthur", — отметил в свою очередь глава Sempra Energy Джеффри Мартин.

Первая фаза проекта Port Arthur LNG в США предполагает строительство двух производственных линий сжижения газа, а также другой инфраструктуры, которая позволит экспортировать 13,5 миллиона тонн СПГ в год. Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных СПГ-проектов в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год.

Sempra Energy ранее заявляла, что запуск Port Arthur LNG ожидается в 2023 году. Как сообщало в 2018 году агентство Рейтер со ссылкой на данные компании, стоимость строительства проекта оценивалась в 8-9 миллиардов долларов.