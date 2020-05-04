МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Американский завод Freeport LNG, расположенный в Техасе, начал производство сжиженного природного газа на третьей технологической линии, теперь все три производственные линии завода работают, говорится в сообщении оператора проекта.

"Начало коммерческих операций на третьей линии Freeport LNG знаменует собой полный коммерческий запуск нашего проекта стоимостью 13,5 миллиарда долларов на основе трех технологических линий", — отметил глава компании Майкл Смит, слова которого приводятся в релизе.

Отмечается, что на третьей линии завода Freeport LNG осуществляет услуги по сжижению природного газа для французской Total и корейской SK E&S на основе толлинговых соглашений.

Freeport LNG — американский проект производства СПГ, в рамках которого построены три технологические линии мощностью 5 миллионов тонн каждая (15 миллионов тонн в год). Также оператор проекта ведет проектирование четвертой линии еще на 5 миллионов тонн.