ВАШИНГТОН, 5 мая /ПРАЙМ/. Техасская железнодорожная комиссия, которая регулирует нефтяную отрасль в штате, проведет во вторник уже третье заседание, на котором теперь уже безо всяких сомнений не будет принято решение о сокращении добычи нефти, следует из последних комментариев членов регулятора.

В понедельник последний активный сторонник сокращения в комиссии Райан Ситтон сообщил, что вопрос уже неактуален. На заседании 21 апреля он был единственным членом комиссии, который настаивал на сокращении добычи на 20%. Глава регулятора Уэйн Кристиан выступал против ограничений. На том заседании комиссия лишь рекомендовала создать оперативную фокус-группу, которая проанализирует ситуацию в отрасли и вынесет вердикт о необходимости изменений 5 мая.

Последний член комиссии (всего их три) Кристи Краудик не высказала определенной позиции на эту тему и поддержала создание специальной рабочей группы, предложенной Уэйном, чтобы выяснить какие именно потребности в сокращении есть в настоящий момент и есть ли законное основание для подобных ограничений.

Членов комиссии не заставила поторопиться даже критическая ситуация в отрасли, когда стоимость нефти ушла в минус.

В середине апреля, несмотря на сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали —40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.

Ряд ведущих американских экспертов предсказали, что ситуация может привести к банкротству порядка половины американских нефтяников, и призвали комиссию действовать, но и это регулятора не убедило.

Ситтон также отметил в понедельник, что руководство Техасской железнодорожной комиссии не провело надлежащих расчетов и не оценило потери от сокращения добычи нефти и его влияние на экономику США.

Кристиан 29 апреля сообщил, что против ограничений на добычу нефти. По его словам, против возобновления регулирования добычи, от которой в штате отошли еще в 1973 году, выступили все крупные объединения нефтяников, в частности Техасская ассоциация нефти и газа и Техасский альянс энергопроизводителей. Глава комиссии также напомнил, что в 1950 году Техас контролировал более 20% мировых поставок нефти, а сегодня – примерно 5%.

Комментируя происходящее, Ситтон выразил сомнение, что голосование 5 мая состоится. Он также высказал сожаление, что анализ ситуации так и не был проведён. Ведь несмотря на то что нефть WTI в понедельник торговалась на уровне 20 долларов за баррель, переизбыток не исчез и очередного падения цен на нефтяные фьючерсы исключать нельзя.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.