КИЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Украина в январе-апреле 2020 года нарастила импорт газа из ЕС на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"В январе-апреле 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 3,9 миллиарда кубических метров, что на 1,4 миллиарда кубических метров, или на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", — сообщается на сайте компании.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2020 года импорт из Словакии составил 2,4 миллиарда кубометров (+91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 0,9 миллиарда кубометров (+26%), из Польши — 0,6 миллиарда кубометров (+28%). В пресс-службе пояснили, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года — 0,38 миллиарда кубометров.

"По оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины", в апреле 2020 года в Украину было импортировано 1,131 миллиарда кубометров природного газа. Это почти на четвертую часть (на 255 миллионов кубометров) превышает импортные объемы апреля 2019. Такое увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую "Оператор ГТС Украины" ввел с началом 2020 года", — добавили в пресс-службе.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

Согласно протоколу по газовому сотрудничеству, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.