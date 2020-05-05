КИЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Украинские компании в конце апреля возобновили импорт бензинов из России, сообщило во вторник издание enkorr.

"Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России", — сообщили изданию в "Консалтинговой группе А-95" после проведения собственного исследования.

В издании отметили, что бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". "В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" — 115 тонн", — пишет enkorr.

При этом в "Консалтинговой группе А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в городе Васильков Киевской области.

Последний раз, по данным издания, поставки бензинов из РФ на Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году, тогда по итогу года было поставлено около 22 тысяч тонн (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", крупнейшими импортёрами тогда выступали также ЗНГК (18 тысяч тонн) и "Евростандарт" (четыре тысячи тонн).

"Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая, "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тысячи тонн, ЗНГК — 2,3 тысячи тонн ДТ. Ранее, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались", — пишет издание.

Кабинет министров Украины 10 апреля 2019 года обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.