РИМ, 5 мая /ПРАЙМ/. Подразделение итальянской инжиниринговой компании Maire Tecnimont S.p.A заключило контракт с ООО "Амурский ГХК", подконтрольным холдингу "Сибур", говорится в сообщении итальянской компании.

Соглашение объемом в 1,2 миллиарда евро касается проектирования и материально-технического обеспечения строящегося Амурского газохимического комплекса.

"Общая стоимость контракта составляет около 1,2 миллиарда евро, большая доля из которых относится к Maire Tecnimont Group", — сообщает итальянская компания.

Tecnimont S.p.A. выступает в качестве обладателя крупнейшей доли в консорциуме c "дочками" китайской нефтяной и химической корпорации Sinapec.

Проект относится ко второй фазе инициативы по развитию проекта на Амуре и ведет к реализации одного из крупнейших нефтехимических комплексов в мире, отмечается в коммюнике

"В исключительных обстоятельствах из-за эпидемии COVID мы гордимся тем, что погрузились в эту престижную работу и приложили все усилия для такого постоянного клиента, как "Сибур", — заявил в коммюнике председатель правления Maire Tecnimont Пьерроберто Фольджеро.