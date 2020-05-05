ВАШИНГТОН, 5 мая /ПРАЙМ/. Техасская железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission), которая регулирует нефтяную отрасль в штате, сняла с голосования вопрос о сокращении добычи нефти, следует из итогов работы комиссии во вторник.

"Я снимаю свой вопрос с голосования", — заявил инициатор вопроса член комиссии Райан Ситтон, отметив, что тот потерял актуальность.

Вместо этого комиссия приняла решение о приоритетной в поддержке мелких продюсеров, производящих 1 тысячу баррелей в день и менее, снятии ряда ограничений на консервацию и открытие скважин заново, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах.

В середине апреля, несмотря на сделку, достигнутую ОПЕК+ о сокращении добычи, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.

Ряд ведущих американских экспертов предсказали, что ситуация может привести к банкротству порядка половины американских нефтяников и призвали комиссию действовать, но техасского регулятора это не убедило, и члены комиссии решили следовать принципам свободного рынка.