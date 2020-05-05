ВАРШАВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров польской топливной компании ORLEN рекомендует снизить дивиденды за 2019 год с 3 до 1 злотого на одну акцию (с около 0,71 до около 0,239 доллара по текущему курсу), говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

"Совет директоров ORLEN принял решение о снижении рекомендованных ранее дивидендов за 2019 год с 3 злотых до 1 злотых на акцию", — говорится в сообщении.

"Влияние на изменение рекомендаций оказывает макроэкономическая ситуация, особенно на финансовом рынке, а также в топливно-энергетическом секторе", — поясняет концерн.

"В нашей дивидендной политике мы руководствуемся макроэкономическими показателями и перспективами в отношении рыночной ситуации. У нас стабильное финансовое положение, но мы должны учитывать текущую экономическую ситуацию, связанную среди прочего, с пандемией коронавируса, и прогнозы по макроэкономической ситуации", — заявил глава ORLEN Даниель Обайтек.

Окончательное решение о размере дивидендов будет принимать общее собрание акционеров.