ПЕРМЬ, 5 мая /ПРАЙМ/. Более 130 вахтовиков из Пермского края, работавших на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, доставят домой двумя самолетами до конца недели, отдельным бортом полетят те, у кого подозревается COVID-19, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

Ранее на Чаяндинском месторождении зафиксировали вспышку коронавируса. Роспотребнадзор подтвердил инфекцию у 39 работников. На территории введен карантин.

"До конца этой недели 135 наших земляков вернутся с вахты на якутском месторождении. Возвращение будет проходить двумя авиабортами – с соблюдением всех мер предосторожности. Первым бортом доставят работников, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Вторым бортом доставят тех, у которых не выявлен COVID-19", — говорится в сообщении.

Прилетевших первым самолетом вахтовиков обследуют в пермском аэропорту. Тех, у кого будут обнаружены признаки ОРВИ, положат в городские больницы, остальных увезут в одну из краевых обсерваций. Пассажиров второго авиасудна повторно проверят на коронавирус и отправят на обязательную двухнедельную обсервацию.