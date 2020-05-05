МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Экспорт нефти Саудовской Аравии в мае, как ожидается, упадет примерно до 6 миллионов баррелей в день, что является минимальным показателем почти за десять лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на отраслевые источники и аналитиков.

"Ожидается, что экспорт нефти Саудовской Аравии в мае составит примерно 6 миллионов баррелей в день, на Азию придется около 4 миллионов баррелей в сутки", — сказали источники, добавив, что экспорт нефти страны в США составит менее 600 тысяч баррелей в сутки. Такая ситуация связана с сокращением спроса на нефть на фоне коронавируса.

Агентство пишет, что падение добычи нефти означает снижение добычи попутного газа, получаемого при добыче нефти. Газ используется в качестве сырья в нефтехимической промышленности и для производства электроэнергии. "Саудовская Аравия стремится генерировать все больше электроэнергии из газа, чтобы сохранить нефть для экспорта. Но более низкий мировой спрос на нефть означает более дешевую нефть, доступную для внутреннего использования, что может привести к сжиганию большего количества нефти этим летом, когда спрос на электроэнергию вырастет с использованием кондиционеров", — пишет агентство.

По данным агентства, в 2019 году, когда Саудовская Аравия добывала около 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, она сжигала летом 550 тысяч баррелей нефти в сутки, что ниже 700 тысяч баррелей в сутки в предыдущие годы. Однако источники агентства теперь ожидают, что показатель вырастет чуть выше уровня 2019 года.

Кроме того, агентство пишет, что, согласно прогнозам, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, которые обычно перерабатывают около 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, вероятно, будут перерабатывать меньше по мере снижения спроса.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.