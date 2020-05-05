КИЕВ, 5 мая /ПРАЙМ/. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 16 сотрудников украинских АЭС, сообщила во вторник пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Зафиксировано 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди персонала АЭС Украины. Среди критически важного персонала атомных электростанций случаев заражения COVID-19 не обнаружено", — сообщается на сайте.

Наибольшее число зараженных коронавирусом зафиксировано на Южно-Украинской АЭС — 12 случаев.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12 697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерли, 1875 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.