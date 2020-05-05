МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Французская Total в текущих ценовых условиях на рынке собирается отменить ряд летних поставок сжиженного природного газа из США и пока не будет увеличивать свои инвестиции в американские СПГ-проекты, сообщил глава Total Патрик Пуянне в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Действительно, на нас влияют цены на Henry Hub. Кстати, мы в процессе отмены некоторых поставок СПГ в течение летнего периода, чтобы ограничить потери", — прокомментировал он вопрос об отрицательной марже поставок СПГ из США и наличии у компании в связи с этим настороженности по поводу увеличения инвестиций в американские проекты.

"Тем не менее мы продолжаем работать над проектом ECA (Energia Costa Azul LNG — ред.) в Мексике, потому что он расположен на тихоокеанском побережье. И вместе с Sempra (Energy — ред.) мы видим большую ценность в этом проекте, например можно сэкономить более 1 доллара за миллион БТЕ при поставке груза в Азию. И я думаю, что вместе с Sempra мы продвинемся в ближайшие месяцы". — добавил Пуянне.

"А что касается других проектов, то мой ответ "нет", сегодня не в наших приоритетах увеличивать инвестиции в новые проекты в США. Сейчас по факту у нас есть проект расширения Cameron LNG, мы посмотрим с Sempra, куда мы по нему движемся. А совсем новые проекты, как опции, которые у нас есть с Tellurian, я думаю, что для них нет причин, будет странно продвигаться по ним", — заключил глава Total.

Падение цен на рынках Европы и Азии сегодня делает убыточными для трейдеров поставки СПГ из США, учитывая их экономику. Схема поставок из США по факту выглядит так: оператор американского завода закупает газ по биржевым ценам на внутреннем рынке и потом продает трейдеру с 15-процентной прибылью, взимая плату за сжижение. После этого еще необходимо учесть транспортные расходы. Однако цены на американском хабе Henry Hub в настоящий момент даже превышают цены на споте самого ликвидного хаба Европы TTF — 1,993 доллара за миллион БТЕ против 1,75 доллара.