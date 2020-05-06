МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 25 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.39 мск, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 23%, до 25,08 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 23.42 мск поднималась на 15,15% — до 31,32 доллара за баррель.