МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Участие США в новой сделке ОПЕК+ — это залог более успешных действий на нефтяном рынке, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Преимущество нынешней договоренности (о сокращении добычи) в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

По его словам, даже если бы в марте Россия и ряд других стран заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, поэтому достигнутые договоренности долго бы не продержались.