МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель впервые с 14 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.49 мск, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 17,9% — до 32,06 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 00.54 мск дорожали на 24,28%, до 25,34 доллара.